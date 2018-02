arxiu particular

El campionat català cadet i infantil de judo, demà al Vell Congost

Aproximadament 400 judokes d'arreu de Catalunya participaran aquest diumenge als campionats de Catalunya cadet (sub-18) i infantil (sub-15). La competició, organtzada per Esport7 i amb la col·laboració de l'Ajuntament Manresa, tindrà lloc al complex esportiu Vell Congost iés puntuable per a l'estatal de Guadalajara del maig. Hi pendran part un grup de 19 judokes cadets i 14 infantils del Centre de Tecnificació del Bages (una part a la foto), que representaran Esport7, Judo Moià i Judo Santpedor, i alguns d'ells amb possibilitats de podi. Els cadets competiran a les 9.30 h i els infantils, a les 16 h.