El CE Manresa recela del joc directe d'un Lloret irregular

Un Lloret irregular espera el Manresa aquesta tarda (17 h) al municipal costaner. Els manresans confien en la seva solidesa com a visitants davant un equip que ha deixat escapar quatre partits ( i un empat) del seu terreny de joc, de reduïdes dimensions.

El tècnic del Manresa, Dani Andreu, recorda que «el del Lloret és un camp que per tradició no solem treure bons resultats. Nosaltres ens hi juguem molt perquè la Grama no afluixa, tot i que, mentre puguem, farem el possible per atrapar-lo». Ara mateix, el Manresa és segon, a sis punts del líder Grama, però amb els blanc-i-vermells amb un partit pendent que és jugarà el dissabte 10 de febrer al Congost, contra el Llagostera B.

Dani Andreu recela del joc «directe del Lloret. A nosaltres ens costa molt superar-lo. És un equip molt físic, que li agrada el contacte i que aprofita molt bé les segones jugades. A veure si aquest cop ens pot afavorir el marcador. Ells, aquesta temporada van donant tombs, són un equip de ratxes, tant aviat guanyen quatre partits seguits com els perden».

Per a l'enfrontament d'avui, el Manresa no podrà comptar amb Brian per sanció i té tocats Manel Sala i Javi López. Dani Andreu comentava ahir que «no prendrem riscos i Manel Sala, si no està bé de les seves molèsties als isquiotibials, no jugarà».



Víctor Vera s'estrena

En el grup 2 de Primera Catalana, el tècnic manresà Víctor Vera debutarà amb el Tortosa. Els tortosins, que aquesta setmana han fitxat, entre altres, el davanter bagenc Max Morell (Mollet), reben la visita del Vista Alegre de Castell-defels, un partit clau en la lluita per la permanència. El Tortosa és penúltim, amb 14 punts, i el Vista Alegre, que és l'equip que marca la salvació, en té 21.

En aquest mateix grup, l'Igualada repeteix a les Comes, en aquesta ocasió davant el Borges, un conjunt que s'està defensant prou bé a la categoria. Els igualadins, després de dos empats seguits, ha perdut l'empenta cap a les posicions capdavanteres, tot i que només són a cinc punts del segon classificat, el Viladecans.