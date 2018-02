El CG Puigcerdà es juga més que tres punts en la visita del CH Jaca

El CG Puigcerdà, cinquè classificat, rep avui el CH Jaca, segon (22 h). Per diferents motius, els dos equips necessiten els punts. El conjunt aragonès no es pot permetre més ensopegades si no vol perdre el factor pista a les semifinals del play-off. Els ceretans, tot i que encara ho tenen lluny, lluiten per la quarta plaça. Aquesta temporada, els ceretans van guanyar un dels dos enfrontaments a Jaca i va forçar la pròrroga, tot i finalment perdre, en l'únic duel celebrat a Puigcerdà.