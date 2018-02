Un club obert a tothom per fer créixer la comunitat a casa nostra

? Els aficionats als drons a casa nostra, tant els que competeixen com els que acaben d'entrar en aquest món, poden trobar la manera de formar part d'una comunitat a través d'un compte de Facebook que han impulsat els membres de l'empresa Freespace Drone Events. És Quadrocopter Racing Club, que vol ser un pont de connexió entre el món amateur i la federació. Els seus socis poden formar-se com a director de cursa, entre d'altres, i el club ja ha organitzat la primera quedada per volar. A més, en el futur tindrà un camp de vol permanent.