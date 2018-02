El Manresa allarga la bona ratxa de resultats com a visitant

Novena victòria de la temporada com a visitant del Manresa. L'ha aconseguit aquesta tarda al sempre complicat camp del Lloret, de dimensions reduïdes. Tot i només guanyar per 0 a 1, els de Dani Andreu han passat per sobre del seu rival, sobretot a la primera part, quan han disposat de nombroses ocasions per avançar-se en el marcador. Però no ha estat fins al minut 67 quan Biel Rodríguez ha marcat l'únic gol de la confrontació. Ha estat una centrada de Sergi Soler que ha rematat en primera instància Noah amb el cap; el rebuig del porter l'ha aprofitat Biel Rodríguez per enviar la pilota al fons de la xarxa, també amb el cap. Tot i que el marcador ha estat ajustat, el Manresa ha tingut en tot moment controlat el mateix. A la primera part ha hagut d'abandonar el camp per una lesió al genoll el central Agus. No ha jugat per precaució el davanter Manel Sala.