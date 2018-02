El manresà David Garcia entrenarà el juvenil B del Nàstic

David Garcia, ex jugador de l´Espanyol a Primera Divisió i del Girona a Segona, ocuparà la banqueta del juvenil B del Gimnàstic de Manresa a Preferent. El nou entrenador manresà suplirà l´absència d´Àlex Sánchez qui, degut a motius de feina, fa unes setmanes va haver de deixar de ser l´entrenador. Garcia debutarà demà diumenge (17 h) al camp de la Rapitenca B, el conjunt que ocupa l´última posició de la classificació. Una victòria seria clau per al Nàstic de cara a agafar aire la seva lluita del Nàstic per la salvació. El tècnic manresà, de 37 anys, intentarà aconseguir la permanència d´un equip que es troba al límit del descens (2 punts per sobre i amb un partit menys); els manresans han saldat amb empats els darrers quatre partits.