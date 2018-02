Moreno demana unitat a l'Espanyol de cara al derbi

El davanter de l'Espanyol Gerard Moreno va assegurar ahir que necessiten que al club hi hagi unitat per tal de guanyar el derbi de demà contra el Barça, i també va tenir un encàrrec per a Gerard Piqué i la seva famosa expressió «Espanyol de Cornellà», en recordar que només cal mirar l'escut per saber que el club blanc-i-blau és barceloní.

Sobre aquest aspecte, Moreno va indicar que «estem orgullosos de jugar a Cornellà-el Prat, que no només és Cornellà, i el món sap on es va fundar el nostre club. Qui tingui dubtes, que miri l'escut, que ho posa molt clar». Cal recordar que el comitè antiviolència ja ha obert un expedient a Piqué per les seves declaracions.

Tot i aquesta polèmica, Moreno va assegurar estar centrat en el derbi de demà, després que en els quarts de final de la Copa passessin ronda els blaugrana. Al davanter de Santa Perpètua li «interessa que l'afició i l'equip anem junts per aconseguir la victòria. Espero que hi hagi un ambient fantàstic i que sigui un dia tranquil i normal». També va afegir que «estem centrats en allò que passa damunt del terreny de joc. Esperem que no passi res a fora. Estem centrats en jugar i que la nostra gent estigui amb nosaltres com sempre i que siguin una ajuda».



No hi ha tensió

Respecte a la situació de l'equip, que no acaba de sortir de la zona mitjana baixa de la classificació, va assegurar que «no existeix cap tensió ni res que ens faci dubtar de la relació entre la plantilla i el cos tècnic». Aquesta frase anava referida a les declaracions de Quique Sánchez Flores de diumenge passat, després de la derrota a Leganés, en les quals apuntava directament alguns pesos pesants del vestidor.

El jugador va admetre que tots, ell el primer, voldrien estar millor classificats i no ser catorzens. «Hem d'estar tots junts, units. Tots voldríem ser a dalt, però hem de treballar durant aquesta segona volta per aconseguir millors resultats. Confio que aquesta segona volta serà millor que la primera. Les jornades passades són el passat. Hem de centrar-nos en l'immediat i treballarem perquè tornin els bons resultats».