Els Patriots sortiran com a favorits a la Super Bowl

Els New England Patriots i Philadelphia Eagles es jugaran la propera matinada (00.30 h a Catalunya) es jugaran la Super Bowl a l´US Bank Stadium de Minneapolis. En joc, el títol de futbol americà dels Estats Units. Els vencedors de l´any passat, els Patriots, surten com a favorits davant una de les millors defenses de la NFL.

Així, un any més, els ´Pats´ de Bill Belichik i Tom Brady tornen a trobar-se en la lluita definitiva per aixecar el trofeu Vince Lombardi. Amb aquesta seran deu les ocasions, un fet inèdit en la història d´aquest esport (vuit de les quals, els darrers disset anys amb un balanç de cinc victòries, a una d´aconseguir igualar el rècord de sis dels Steelers de Pittsburgh).

En canvi, els ´Àguiles´ no són tant experts i jugaran la Super Bowl per tercer cop en el qual buscaran el seu primer triomf després de perdre el 1981 davant els Oakland Raiders i precisament contra el Patriots el 2005.

Els New England Patriots, una franquícia que aparentment no sembla despertar moltes simpaties, s´ha consolidat com la gran dinastia de la NFL del segle XXI. Les dues formacions de la final no es veuen les cares a la NFL des de l´any 2015. Llavors, els Philadelphia Eagles van ser capaços de vèncer per 25 a 38.