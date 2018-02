Triomf fàcil del Baskonia i l'Unicaja perd al final

El Baskonia va situar-se a una sola victòria de la vuitena posició de l'Eurolliga, que dóna dret a jugar els play-off, després de vèncer amb molta claredat (103-84) un Estrella Roja que sempre va estar per damunt dels deu punts de desavantatge i que cau al dotzè lloc, amb dues victòries menys que els bascos. Si els serbis haguessin guanyat, els dos equips estarien empatats a triomfs.

Ja des del primer quart, els vitorians van adquirir deu punts d'avantatge (27-17) que van saber gestionar i, fins i tot, ampliar lleugerament en els períodes posteriors. El francès Rodrigue Beaubois, autor de 25 punts, va ser el màxim anotador de l'enfrontament.

No va tenir tanta sort l'Unicaja, que va caure derrotat a última hora a la pista del Khimki per culpa d'un cop de dits d'Anthony Gill a poc del final (68-66). Els malaguenys van arribar al final del tercer quart guanyant per sis punts de diferència (49-55), però no van rematar la feina, malgrat els 16 punts de Waczynski. Ara queden tres victòries darrere de la vuitena posició, la del Maccabi, quan falten nou jornades per a la finalització de la lliga regular.

També ahir, el Brose va derrotar el Panathinaikos per 95-74, després d'arribar igualats (57-55) al darrer quart.