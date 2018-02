El Cadí la Seu vol vèncer un rival directe en la lluita per entrar al play-off

El Cadí la Seu intentarà acostar-se una mica més a les posicions de play-off mirant de guanyar un rival directe, al qual, de vèncer-lo, superarà a la classificació de la Lliga Femenina. Com a mínim provisionalment. Les urgellenques s'enfronten al Sant Adrià en el duel català de la jornada (pavelló Marina Besós, 19.30 hores). El tècnic de la Seu, Bernat Canut, espera un partit «molt divertit» i gens fàcil davant d'un adversari que «sempre està bé, i més encara a casa seva».

Després de la mínima derrota encaixada a Salamanca –molt protestada, ja que el Cadí dóna per fet que els àrbitres van donar per bona una cistella fora de temps i van xiular una falta que no era en el tram final, just quan estaven a punt d'atrapar el Perfumerías Avenida–, les urgellenques han fet una bona setmana d'entrenament i disposen dels nou efectius amb què treballen des de fa setmanes. Nogaye Lo ja ha superat en escreix els problemes de laringitis i ha treballat amb normalitat. «Per a nosaltres és un partit molt important perquè podríem apropar-nos més al sisè lloc», que és el darrer que dóna accés al play-off per al títol.

És més important sumar una victòria que el fet de passar-les», explica Canut. Però a ningú se li escapen dues coses: tots dos equips estan empatats a nou victòries i les barcelonines, capitanejades per l'exjugadora del Cadí Belén Arrojo, van vèncer a la Seu a la primera volta (62-69). Guanyar i recuperar el bàsquet average seria una missió fantàstica.

Al Sant Adrià també acaben de perdre pel que resta de temporada l'ala Mireia Vila, amb passat urgellenc. Del conjunt que entrena Fabián Téllez, Canut en diu que «és un equip jove però intel·ligent i molt ben treballat. Sempre està bé, i més a casa seva».