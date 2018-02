Espanyol-Barça: Un derbi amb més tensió que dramatisme

La transcendència esportiva del derbi d'avui al RCDE Stadium no és determinant. El Barça d'Ernesto Valverde afronta el partit, que es disputarà a partir d'un quart de cinc de la tarda, amb onze punts d'avantatge sobre el segon classificat, l'Atlètic de Madrid i, per tant, una ensopegada al feu blanc-i-blau no tindria conseqüències irreversibles.

Per la seva banda, l'Espanyol, protagonista d'una temporada irregular, afronta el partit amb la certesa de tenir en l'horitzó més guanys que no pas pèrdues irremeiables. Perdre amb el líder imbatut no empitjora de forma significativa la situació classificatòria dels deixebles de Quique Sánchez Flores, oimés després de la contundent derrota encaixada divendres pel Deportivo a Sant Sebastià, mentre que igualar i, sobretot, vèncer el Barça reportaria prestigi als blancs-i-blaus, a més d'una estimable injecció d'autoestima.

Però la proximitat de l'eliminatòria de la Copa del Rei que va enfrontar ambdós equips i les declaracions de Gerard Piqué i Sergio Busquets després del partit de tornada jugat al Camp Nou, menystenint l'entitat espanyolista i obviant els seus orígens inequívocament catalans i barcelonins, han caldejat els vestidors d'ambdues formacions i l'afició perica, i han atorgat a aquest derbi la tensió que els trenta-tres punts que separen un i altre equip a la classificació podien restar-li.

Per rebaixar la tensió preexistent, Ernesto Valverde i Quique Sánchez Flores van esforçar-se a exhibir distensió en la tradicional trobada entre els tècnics d'un i altre equip, per atendre els mitjans.

«Representem un sentiment»



L'Espanyol encara el derbi amb el record d'una eliminatòria de Copa disputada fins al darrer alè. A més, ara els blanc-i-blaus són conscients que amb una fèrria defensa han estat l'únic equip capaç d'imposar-se al Barça des de la llunyana Supercopa d'Espanya. Sánchez Flores va emfatitzar ahir, en la roda de premsa prèvia al parti,t que «els nostres jugadors representen un sentiment i això, s'ha de notar», per demanar tot seguit al seu equip que «es guiï també pel cervell i no només pel cor». El tècnic va reclamar als seus deixebles emmirallar-se en els dos partits de Copa: «Vam minimitzar molt les capacitats d'un equip que té moltes eines per debilitar als seus rivals».

Sánchez Flores va exposar que al vestidor periquito «només pensem en guanyar. Si aquest any hem fet alguna xosa especial, ha estat guanyar equips que no havien perdut abans, com l'Atlètic o el Barça». Quant a les declaracions de Piqué, el madrileny va fer ressaltar que «som un club espectacular. Sempre hem exhibit uns nivells d'educació altíssims». El tècnic considera que «nosaltres sempre hem estats respectuosos i la nostra afició, també, malgrat que a vegades se senti menystinguda». «L'orgull perico ens manté vius i alerta», va reblar.

«Tranquil·litzar-se seria erroni»



Per la seva banda, Ernesto Valverde va reclamar als seus jugadors mantenir la tensió competitiva. «No em vull tranquil·litzar, és una opció errònia. Pensar que tens cert marge et pot conduir a cometre errors». «La nostra intenció és guanyar», va sentenciar, abans de matisar que en aquest moment «vèncer ja costa més. Aquesta és la referència que ens han donat els dos darrers partits». L'Espanyol afronta el derbi sense baixes, si n'exceptuem la de Javi Fuego, traspassat al Vila-real i substituït per Carlos Sánchez. Valverde no podrà disposar dels lesionats Thomas Vermaelen, Ousmane Dembele i André Gomes.