El Gimnàstic juvenil és atropellat per un Espanyol efectiu a la represa

El Gimnàstic de Manresa juvenil va encaixar una nova derrota, davant del fort Espanyol per un clar 1-4. Els jugadors visitants van començar molt forts en els primers minuts enfront d'un conjunt local tancat al seu camp. El visitant Carlos va aprofitar una bona centrada per la banda dreta per rematar de cap i posar el 0-1 en els primers compassos del joc.

Els escapulats no van saber reaccionar i no van crear perill davant d'un Espanyol que va dominar gràcies a la possessió de la pilota. Cap equip va gaudir de bones oportunitats per marcar cap gol i amb aquest mínim 0-1 es va arribar a la mitja part. A la represa el partit es va animar i els homes de Ferran Costa van sortir molt endollats. Fruit d'això, al minut 47, el capità Priego va aprofitar una passada a l'espai de la defensa perica per empatar, després de definir molt bé en l'un contra un enfront del porter visitant. L'Espanyol va reaccionar molt ràpid i dos minuts més tard van aconseguir posar-se per davant de nou, després d'aprofitar una falta directa a més de 25 metres de distància.

Els jugadors de casa van intentar buscar el gol de l'empat però van ser incapaços de generar perill. Els visitants van portar el ritme del joc i van gaudir de bones oportunitats per sentenciar els tres punts. No va ser fins a falta de deu minuts per al final quan l'Espanyol va aprofitar un contraatac i, amb possible fora de joc, va posar l'1-3 en el marcador. Els locals van abaixar els braços i a les acaballes, de nou en un contraatac, van arrodonir el marcador amb el definitiu 1-4. La setmana vinent el Nàstic tindrà el seu primer cara o creu, al camp del Sant Andreu.