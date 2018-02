El Girona vol mantenir la bona dinàmica en la visita de l'Athletic Club

El Girona rebrà, a partir de les 18.30 hores a Montilivi, la visita d'un dels seus rivals directes, un Athletic Club que només està un punt per sota dels gironins a la classificació.

Els jugadors dirigits per Pablo Machín es troben en una bona dinàmica de resultats, ja que enllacen tres partits sense perdre (van guanyar per 6-0 el Las Palmas, i van empatar 1-1 davant l'Atlètic de Madrid i 0-0 a Màlaga). Si puntuen avui, igualaran la millor ratxa d'imbatibilitat a Primera Divisió, la que va dibuixar entre les jornades 10 i 13 d'aquest curs. En la roda de premsa prèvia al partit, Machín va assegurar que té tots els jugadors disponibles, inclòs l'únic fitxatge del mercat d'hivern, el Choco Lozano, que podria debutar amb l'equip català. Respecte al rival, el tècnic va explicar que «l'Athletic és un equip molt competitiu que sempre té opcions de guanyar».

Per la seva banda, els bascos també estan passant per un gran moment, ja que no coneixen la derrota en els últims deu partits. El seu tècnic, José Ángel Ziganda, té les baixes de Muniain i Kepa, ambdós lesionats, i els dubtes de Balenziaga i Óscar de Marcos. Qui sí que podrà jugar a Montilivi és el central Íñigo Martínez, que va abandonar la Reial Societat camí de l'etern rival i que podria ser fins i tot a l'onze titular, juntament amb Unai Núñez.