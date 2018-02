L'Igualada Rigat queda a les portes d'empatar amb el Voltregà

L'Igualada Rigat va encaixar la quarta derrota consecutiva a l'OK Lliga després de caure per la mínima, 3-2, a la pista del CP Voltregà. Els igualadins no van entrar molt bé en els primers compassos de partit i, ja al minut 7, el local Crespo va marcar l'1-0. A partir del gol l'Igualada va reaccionar i va gaudir de bones ocasions per empatar. Uri Vives va veure com Blai Roca li aturava un bon xut al minut 7, i cinc minut més tard Met Molas va fallar per ben poc un bon xut. L'Igualada va apretar per intentar empatar i al minut 18 una bona connexió entra els germanes Vives no va finalitzar en gol.

Amb aquest mínim resultat d'1-0 es va arribar al descans. A la represa el Voltregà va eixamplar les distàncies amb un gol d'Armengol. Uri Vives va veure la targeta blava al minut 32 i Elagi Deitg va aturar la falta directe xutada per Èric Vargas. Al minut 41, Mendez va reduir distàncies per a l'Igualada Rigat. Un minut més tard, Uri Vives va enviar una falta directa al pal, que hagués suposat l'empat. Al minut 46 el Voltregà va tornar a ampliar les distàncies amb un gol de penal, obra d'Armengol. Els jugadors de Ferran López no van abaixar els braços i van continuar jugant al seu joc, i a dos minuts del final Pla va aconseguir retallar distàncies i posar emoció en els dar-rers minuts.

Els jugadors igualadins ho van intentar de totes les maneres però no van acabar d'arrodonir la remuntada i van perdre per quart cop consecutiu, 3-2.