Pablo Carreño i Feliciano López obtenen el segon punt per a Espanya

Pablo Carreño i Feliciano López van trencar l'empat a un entre Espanya i el Regne Unit, en el duel de dobles de la Copa Davis contra Jamie Murray i Dominic Inglot, per 6-4, 6-4 i 7-6. Els espanyols van necessitar gairebé dues hores i mitja per superar els britànics. Avui es jugaran els dos darrers enfrontaments de l'eliminatòria. Està previst que, primer, Albert Ramos s'enfronti a Cameron Nor-rie i, si guanya el britànic, el passi a quarts es decidirà en el Bautista-Broady. En cas de triomf dels de Sergi Bruguera, el combinat espanyol s'enfrontarà al guanyador de l'eliminatòria entre Austràlia i Alemanya, que dominen els europeus per 1-2, a principi d'abril.