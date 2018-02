Piqué dona un punt al Barça en un derbi d'alt voltatge

El FC Barcelona ha patit a Cornellà-el Prat per sumar un punt davant del RCD Espanyol (1-1). La pluja, les rotacions visitants de cara al xoc de Copa del Rei contra el València del proper dijous i la polèmica sorgida setmanes enrere després de les declaracions d'un Gerard Piqué protagonista també sobre la gespa, han marcat el partit.

El central ha tornat a ser el centre d'atenció d'un duel en què el seu gol ha igualat el gol inicial de Gerard, omplint de tensió al final d'un xoc travat per la rivalitat i les condicions de la gespa. La celebració del defensor fent callar a la graderia ha encès els ànims de l'afició i els jugadors rivals.

Tot i la importància del duel, Ernesto Valverde no ha dubtat a reservar peces clau en l'esquema blaugrana amb la vista posada en la tornada de la Copa del Rei, deixant a la banqueta als laterals Jordi Alba i Sergi Roberto, Ivan Rakitic i, fins i tot, a un Leo Messi que ha cedit el seu lloc a l'onze a Paco Alcácer.

El que sí que ha jugat ha sigut Philippe Coutinho que s'ha tornat a creuar amb l'equip amb què va debutar com a culer i amb el qual va conèixer Laliga en la seva etapa com a 'perico' en el curs 2011/2012. El brasiler, amb llibertat per moure pel front d'atac, ha sigut un dels més actius en el principi de l'encontre i ha tingut l'ocasió més perillosa amb un xut que s'ha estavellat al travesser de la porteria local.

Sota la intensa pluja present a Cornellà-el Prat, blanc i blaus i blaugranes han disputat una primera meitat desequilibrada en el domini de la possessió però igualada en les ocasions.

L'ordenada defensa dels de Quique Sánchez Flores s'ha vist ajudada per un terreny de joc entollat, que ha dificultat encara més els intents de circulació de pilota barcelonistes. La zona del centre del camp ha sigut la més castigada per la constant precipitació d'aigua.

El tècnic del Barcelona ha tractat de desencallar el partit amb l'entrada de Messi i Sergi Roberto a l'hora de partit, tot i que la substitució que ha canviat el rumb del partit ha sigut el canvi de Sergio García per José Manuel Jurado en els 'periquitos'.

El veterà jugador ha ocupat el carril dret per assistir en els seus primers minuts a Gerard Moreno. El davanter ha rematat de cap una bona centrada del seu company per batre Ter Stegen amb el seu novè gol de la temporada.

Amb tot a favor per als espanyolistes, en un terreny impracticable, Gerard Piqué ha aparegut per alimentar el morbo que ha precedit el derbi i silenciar al RCD Stadium. El central ha aprofitat un córner per rematar de cap a gol i marcar el gol de l'empat, fent callar amb un gest la graderia.

El gest en la celebració ha indignar l'afició i a algun dels jugadors rivals, fins i tot generant una batussa minuts després per una entrada de Gerard al defensor blaugrana.