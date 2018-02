Triomfs blaugrana curts i fins a tres empats 'pericos'

?El triomf de l'Espanyol sobre el Barça en la darrera eliminatòria de la Copa del Rei (1 a 0) és l'excepció en un duel que, segons l'estadística de les darreres deu temporades, guanyen assíduament els culers , però amb patiment, sense assolir marcadors folgats. Això ha succeït en cinc dels últims antecedents a la lliga. En aquest període, l'equip blanc-i-blau ha estat capaç de signar tres valuosos empats davant els blaugrana. El 2 de gener del 2016 l'Espanyol va arrabassar un meritori empat a zero al Barça per darrera vegada. Els dos precedents anteriors els trobem el 8 de gener del 2012 i el 18 d'abril del 2010, quan l'equip espanyolista va frenar el seu rival ciutadà i va assolir sengles igualades a un gol i a zero gols, respectivament. La victòria de l'equip dirigit per Luis Enrique (0 a 3) en el darrer derbi disputat a l'estadi de Cornellà/el Prat és la més folgada d'aquest període, si n'exceptuem l'1 a 5 signat pels culers en la setzena jornada de la temporada 2010-11.