Valverde s'endú l'etapa reina i Simón perd més d'onze minuts

El ciclista Alejandro Valverde, del Movistar, es va adjudicar l'etapa reina de la 69a edició de la Volta a la Comunitat Valenciana, entre Oriola i Cocentaina. Valverde es va dedicar a controlar els rivals en els darrers quilòmetres de l'ascens al Puerto de las Canteras i al final va mostrar la seva fortalesa per endur-se la victòria en solitari, per davant del britànic Adam Yates, segon, i de Luis León Sánchez, tercer. Per la seva banda, el navassenc Jordi Simón (Burgos-BH), no va tenir el seu millor dia i va perdre 11:49 minuts. A la general, Valverde treu 14 segons a Sánchez i 26 al danès Jakob Fuglsang. Simón és 76è, a 14:37 minuts. Avui, última etapa, entre Paterna i València.