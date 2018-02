El central diu que «fer-los callar és el mínim» i el tècnic de l'Espanyol critica el seu gest a la grada

La polèmica va continuar després del derbi, com era d'esperar. Gerard Piqué, que a mitja setmana ja va anunciar que donaria titulars després del duel, no va fallar a la cita i va defensar-se de totes les crítiques. Va començar dient que «sobre el meu gest [en la celebració del gol], falta de respecte és que em denunciïn per dir que l'Espanyol és de Cornellà, que és una obvietat, i no denunciïn la seva afició per insultar la meva família. Fer-los callar era el mínim» que podia fer.

Piqué va criticar els dirigents perquè «els jugadors tenim responsabilitat pel joc i per tot allò que passa. Som persones, però hi ha un límit i si els que manen, els propietaris del club, no diuen res, no callarem». Va insistir en la idea que «són de Cornellà. Tenen un propietari xinès i tots els seus consellers són xinesos, no fa falta que gastin diners dient que són d'Itàlia, Xina o Tabàrnia. Cada cop estan més desarrelats de Barcelona. Ho vaig dir i els fa mal, per això s'han hagut de gastar una pasta» en anuncis.

Abans, el tècnic de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, havia criticat el gest de Piqué perquè «un jugador no pot silenciar una afició com la nostra. L'Espanyol sabrà estar per damunt. Un gest és un gest, no es pot silenciar».

Per la seva banda, el golejador blanc-i-blau, Gerard Moreno, no va voler parlar de la seva discussió amb Piqué damunt del camp. «Cal retirar la polèmica, tot queda al camp. Ha vingut Piqué a rebatre la meva entrada, que ha estat dura, però molts entren així i no passa res».