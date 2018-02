El CG Puigcerdà encaixa el gol de la derrota contra el CH Jaca a sis segons del final

El Club Gel Puigcerdà va acaronar un meritori empat davant el CH Jaca, però va acabar perdent a causa d'un gol transformat per Pablo Pantoja quan només quedaven sis segons per a la conclusió del partit (4 a 5). Els ceretans havien de vèncer per mantenir opcions de jugar els play-off pel títol i van ser competitius durant tot el matx. Fins i tot van aconseguir igualar dues vegades un desavantatge de dos gols (0 a 2 i 2 a 4). El gol encaixat a les darreries del partit va condemnar-los a una dolorosa derrota. En l'altre partit d'aquesta jornada, el CHH Txuri Urdin va imposar-se al SAD Majadahonda per 2 a 4. Per tant, el Txuri Urdin continua com a líder de la Lliga Nacional, amb 33 punts, seguit del CH Jaca a sis punts. El Barça és tercer amb 20 punts, mentre SAD Majadahonda i CG Puigcerdà la tanquen amb 12 i 7 punts, respectivament. Pel que fa a l'equip júnior, va cedir per 0 a 5 davant el CH Huate.