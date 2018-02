Derrota de l'Andorra de Viladrich i empat del Tortosa de Vera

? El tècnic manresà Víctor Vera es va estrenar a la banqueta del Tortosa amb un empat, a casa, davant el Vista Alegre (0-0). En aquest partit també va debutar el davanter manresà Max Morell, fins ara al Mollet. Amb aquest punt, els tortosins és mantenen penúltims amb 15 punts, a sis de la plaça que marca la permanència, percisament del Vista Alegre. En aquets mateix grup 2 de Primera Catalana, l'Andorra va ser derrotat per primer cop des que el solsoní Candi Viladrich n'és l'entrenador. Els andorrans van perdre de forma inesperada amb la Rapitenca com a locals per 1 a 2. L'Andorra és seté, amb un partit pendent.