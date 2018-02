El Gironella obté tres punts importants al camp del cuer

El Gironella va encadenar una nova victòria en la seva sortida al camp del cuer Bellavista Milan.

El conjut entrenat per Ponti va disputar un partit efectiu i, després de dominar i ser superior durant molts minuts, va poder sumar de nou els tres punts per continuar lluitant per salvar la categoria. En els primers compassos de partit ambdós equips van estar molt anivellats, però a mesura que passaven els minuts els berguedans van començar a dominar i a portar el ritme del joc. Al minut 35 Santmartí va aconseguir desfer l'empat en el marcador per deixar el seu equip amb avantatge a la mitja part.

A la represa Domínguez va encarrilar molt ràpid els tres punts amb el 2-0, quan tan sols s'havia jugat un minut de la represa. L'equip de casa va quedar tocat amb el segon gol i va ser incapaç de generar perill a l'àrea berguedana. A dos minuts del final Uribe va arrodonir la victòria del Gironella amb el definitiu 0-3. La setmana vinent els gironellencs disputaran un partit aplaçat davant la Sabadellenca, rival directe per la permanència.