VÍDEO | Justin Timberlake homenatja Prince a la mitja part de la Super Bowl

Justin Timberlake va protagonitzar l'espectacle del descans a la Super Bowl i a més va retre homenatge a Prince a Minneapolis, la ciutat natal del cantant mort l'abril de 2016.

"Minneapolis, això és per a tu", Timberlake va dir a la multitud mentre s'asseia al piano, amb el camp banyat en llum porpra i una posada en escena que va incloure una projecció de Prince.

Mentre Timberlake disminuïa el ritme d'una versió de l'èxit de Prince "I'd Die 4 U", imatges de Purple Rain eren projectades en el sostre del nou estadi US Bank enmig d'una boirina fumejant, tancada amb la silueta de "The Purple One", com li deien al difunt Prince, portant la seva guitarra.