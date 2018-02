L'Artés manté la concentració al final i obté una victòria treballada

El Club Bàsquet Artés va iniciar la segona volta de la competició amb una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Samà de Vilanova i la Geltrú, on es va imposar per un resultat final de 55-70.

Els jugadors dirigits per Toni Manyosas van fer una bona sortida, van dominar completament el seu rival i van obrir un forat de quatre punts al final dels deu primers minuts (13-17). En el segon quart, els jugadors locals es van refer, es van acostar al nivell de joc d'uns bagencs sense gaire encert en el llançament exterior i no van deixar que s'escapessin en l'electrònic, que a la mitja part de l'enfrontament reflectia vuit punts de marge per als artesencs.

En la segona meitat, els jugadors visitants van tornar a sortir a la pista millor que el seu rival i van arribar a tenir una màxima diferència de disset punts, però tot seguir el Samà va tornar a entrar en el duel i va retallar la diferència fins als sis punts amb els quals es va arribar al final del tercer quart (43-49). En els deu darrers minuts, els bagencs no van perdre en cap moment la concentració i van fer un altre intent de trencar el partit, que aquesta vegada els va sortir bé i els va permetre endur-se el triomf gràcies al treball coral de tot l'equip. En la propera jornada, l'Artés visitarà la pista del cuer, el Mollet B, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 10 de febrer a partir de tres quarts de sis de la tarda.