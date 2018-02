L'Asfe perd el derbi bagenc tot i lluitar davant una Joviat que va ser superior

L'Asfe Sant Fruitós va caure en el derbi bagenc contra el Bàsquet Joviat (58-65), en un enfrontament que, en línies generals, va ser de domini manresà.

El partit va començar amb un Asfe molt fort que va clavar un parcial de 8-0, fet que va permetre intuir que podria ser un duel plàcid per a les jugadores de Sant Fruitós, que van concloure el primer quart amb un còmode 22-16.

El segon període va trencar totes les expectatives ja que, en la seva arrencada, la Joviat va anotar un parcial d'1-10 que capgirava el marcador i afectava anímicament les jugadores locals, que no van saber tornar a prendre el control del matx.

Una tímida reacció de l'Asfe va arribar amb la represa; les locals eren conscient de la importància del derbi i de mantenir la bona ratxa de victòries. No obstant això, cada cop que les locals aconseguien retallar distàncies, la Joviat, encertada tant en el tir exterior com en les jugades d'1x1, trobava resposta per tal de mantenir un marge còmode en el marcador.

El darrer quart va mantenir la mateixa tònica ja que, tot i el desencert ofensiu de les locals, mai van tirar la tovallola, però, tot i la competitivitat i les ganes de fer-se seu el marcador, el joc intel·ligent de la Joviat no va permetre que tornessin a dominar l'electrònic.

Tot i la derrota, l'Asfe manté la segona plaça de la classificació, mentre que les manresanes, amb un balanç de 8 victòries i 8 derrotes, ocupen actualment la novena plaça de la taula.

L'Asfe haurà de vèncer en la seva propera cita, contra el Club Natació Sabadell, si vol mantenir-se a la part alta.