L'Avià disputa el millor partit de la temporada i supera el Vic Riuprimer

L'Avià va sumar tres punts molt importants davant d'un inofensiu Vic Riuprimer. Els locals van disputar un partit amb més empenta i ambició que els visitants i no van tenir cap problema per endur-se la victòria.

Els avianesos van posar-se per davant amb un gol d'oportunisme de Pintó després d'un córner. Just abans d'arribar al descans els berguedans van encarrilar el triomf amb el 2-0, gràcies a una magnífica combinació de la davantera local, finalitzada per Tubau.

A la represa ambdós equips van tenir oportunitats per marcar però el marcador ja no es va moure més.