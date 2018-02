L'encert en els triples dóna al Cadí un coral i sòlid triomf que val per dos

Kraker va ser clau amb els seus triples per poder segellar la victòria

Kraker va ser clau amb els seus triples per poder segellar la victòria toni solanelles

El Cadí la Seu va donar anit un cop d'efecte que el pot impulsar, encara que no serà gens fàcil, cap a les places de play-off. Les urgellenques van aconseguir a Sant Adrià un triomf que val per dos: victòria i superar el bàsquet average. Les jugadores que entrena Bernat Canut van fomentar un sòlid triomf en un pletòric tercer quart (15-25 de parcial) i un excel·lent percentatge anotador des de més enllà de 6,75 metres. És cert que les barcelonines tenien baixes (Mireia Vila, Marta Claret) i Belén Arrojo va jugar amb molèsties. Però les urgellenques van haver-se d'esbatussar de valent amb una imponent Julia Reisingerova, que va dominar a pler els cèrcols durant molts minuts.

La txeca va imposar la seva envergadura des de l'inici. I just els compassos inicials van ser els que pitjor se li van posar al Cadí. Després d'un intercanvi de bàsquets, els continus errors en el llançament de les urgellenques i la supremacia mostrada per Reisingerova van fer que el duel tingués color local. Però la situació va canviar a partir del segon quart. Després de quatre punts de Caitlyn Ramírez, dos triples consecutius de les urgellenques (Mehryn Kraker i Yurena Díaz) van començar a obrir un forat que arribaria als vuit punts (20-28). Just un parell de minuts abans d'arribar al descans, però, les pirinenques es van embolicar i van permetre al Sant Adrià tornar al matx.

Però a partir de la represa, el joc molt més coral del Cadí amb un increment de l'encert inclòs van començar a tombar les barcelonines, amb dos dels puntals (Arrojo i Riley) massa desdibuixats i una Reisingerova que es carregava de faltes i tota sola tampoc podia fer front a l'allau de bon bàsquet que oferien les de la Seu. Les distàncies arribarien a ser de 16 punts (50-66) a poc més de tres minuts per al final. El Cadí va mirar de controlar el tempo dels compassos finals per assegurar-se no sols la victòria, sinó també vèncer l'average. I la missió es va poder complir i va arribar la victòria.