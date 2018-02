L'Igualada venç el Borges i se situa a quatre punts de la promoció d'ascens

L'Igualada va vèncer el Borges i encadena vuit partits sense perdre. El partit va estar igualat des de l'inici, amb una velocitat alta en el moviment de la pilota, sobtretot a causa de la fina pluja.

Amb aquest panorama, ben aviat es van avançar els locals. Al minut 8, una bona jugada de Carles Güell la va rematar al fons de la xarxa, de cap, Martí Just. L'1 a 0 va animar els igualadins, que van generar força perill fins a la mitja hora de joc. A partir d'aquest moment, els lleidetans van despertar i van incomodar l'àrea defensada per Javi Martínez. Abans del descans, Seydou no va poder aprofitar una bona internada d'Eloi per fer el 2 a 0.

A la represa, el partit es va travar i cap dels dos equips aconseguia apropar-se a la porteria rival. A partit del minut 60, les dues formacions es van estirar i qualsevol podia marcar. Tot i que l'enfrontament era obert, L'Igualada va disposar de les arribades més perilloses. Al tram final, el conjunt de Josep Vicenç Mestre va aguantar l'envestida visitant per sumar tres punts que deixa l'equip a quatre punts de la promoció d'ascens, una plaça ocupada actualment pel Martinenc.