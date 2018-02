El Navàs remunta a la segona part i tomba el segon classificat, el Lluïsos

El Navàs va obtenir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el segon classificat, el Lluïsos de Gràcia barceloní, al qual es va imposar per un resultat final de 58-54. Abans del duel es va dur a terme la presentació de tots els equips de l'entitat. En un matx on les defenses es van imposar clarament als atacs, els visitants van dominar en el primer quart i van obtenir set punts de marge (9-16), gràcies, en part, a què els bagencs van errar set tirs lliures seguits. En el segon quart hi va haver igualtat i en la represa el Navàs va remuntar i guanyar.