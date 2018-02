Piqué ofega l'alegria de Cornellà i del Prat

Hi ha un refrany que diu que qui sembra vents, recull tempestats. I és el que millor es pot aplicar al derbi d'ahir a Cornellà-el Prat. No tan sols per l'element meteorològic, amb el diluvi universal que va condicionar l'estat del terreny de joc del RCDE Stadium, sinó també pel que va succeir al tram final del partit. Tota la tensió derivada dels enfrontaments de Copa entre els dos equips va esclatar ahir amb el gol de Piqué, que va ofegar, mai millor dit veient la quantitat d'aigua, l'alegria del públic espa-nyolista. El central va fer callar l'afició i va rebre, tot seguit, una entrada de vermella directa de Gerard Moreno, l'altre que havia intervingut en la trifulga dialèctica intersetmanal. El derbi barceloní d'ahir serà recordat més per aquests episodis que pel joc. El millor és que Espanyol i Barça no es tornaran a veure les cares fins a la temporada que ve.

Que la presència o no de Messi determina tot el joc del Barça és un fet que no només saben els blaugranes, sinó també els rivals. Segurament per la seva absència, l'Espanyol va plantejar una primera part en què va fer una passa endavant, sense por de deixar els espais entre línies que sol aprofitar l'argentí. Entre Víctor Sánchez i Darder en tenien prou per tapar una zona en què ni Coutinho, ni Iniesta, ni Paulinho no queien mai. Per això, el Barça ho havia de provar més per les bandes, però va tenir dificultats.

No tant en els primers deu minuts, en què va tenir tot el control i es va acostar en accions d'Alcácer i Suárez sense perill. Coutinho, partint des de la banda esquerra, perdia moltes pilotes i costava molt de tenir fluïdesa. Els visitants es van haver d'esperar al minut de Jarque, el 21, per tenir la seva millor oportunitat en una acció marca de la casa del brasiler, que va xutar col·locat i dur. La pilota es va estavellar al travessar d'un batut Diego López.



Els locals s'animen

L'acció va fer desvetllar l'Espa-nyol, que tot seguit va tenir la seva oportunitat més clara fins aleshores. Iniesta perd una esfèrica prop de l'àrea i Leo Baptistao xuta massa centrat perquè Ter Stegen aturi quan tenia Jurado sol a la seva dreta. Malgrat un avís de Coutinho, en un xut que va tocar en Suárez abans d'arribar a porteria, els dar-rers minuts de la primera meitat van ser locals. Primer, amb un altre xut de Baptistao que va blocar un defensa i després, sobretot,en una errada de concepte de Digne. El francès va permetre una centrada de Marc Navarro per anar a pressionar qui no tocava. Baptistao va superar Semedo en la rematada, però la pilota va anar alta.

En un camp cada cop més pesant per la pluja, el Barça només va trobar una falta de Suárez i un cop de cap alt de Paulinho, mentre l'Espanyol s'enutjava per una targeta no indicada a Piqué, abans d'arribar-se al descans.

La represa va mostrar un camp cada cop més impracticable i un gol anul·lat a l'Espanyol després d'una pilota perduda per Alcácer en el primer minut. Baptistao no havia pogut salvar l'esfèrica de la línia de fons abans de la rematada de Gerard Moreno. Al Barça cada cop li costava més tot, malgrat que Coutinho, voluntariós però poc efectiu en la seva primera actuació completa com a blaugrana, i Suárez avisaven Diego López.

Aleshores Valverde va moure la banqueta i va situar Messi al camp. L'argentí es va mostrar perdut gairebé tota l'estona i cada cop més l'Espanyol pressionava i buscava robar esfèriques. Moreno ho va intentar amb una xilena i poc després, ja amb Sergio García al camp, va arribar el gol. El del Bon Pastor entra per la banda d'un desubicat Digne i centra amb qualitat. Piqué no calcula la trajectòria de l'esfèrica i Moreno, amb una rematada centrada, bat la resistència de Ter Stegen.



Comença la guerra

Valverde repeteix el que va fer contra l'Alabès i completa la rotació de laterals, retirant del camp Digne i situant Jordi Alba. El partit es converteix aleshores en una batalla física, la del Barça contra el resultat i els elements, i de l'Espanyol per tapar forats. Els primers moments de tensió arriben amb una entrada perillosa de Sergio García a Umtiti. El Barça ho va intentant a base de pilotes parades i, set minuts abans del final, arriba el gol. Falta llançada per Messi i rematada per Piqué amb força al fons de la xarxa. El central va a celebrar el gol al fons del Prat, no al de Cornellà, fent el gest de fer callar l'afició local, i aquí comença la guerra.

En l'acció següent, Moreno es pren la revenja amb una entrada amb mala intenció a Piqué. Aquest, coix, s'aixeca i li diu de tot. A més, Jordi Alba i Víctor Sánchez també entren en combat i, quan el joc es reprèn, aquest darrer comença a clavar puntades a Messi, que s'hi torna amb cops de colze i amb insults, retornats per l'espanyolista. Amb bon criteri, Gil Manzano només allarga tres minuts. Ja no calia més.