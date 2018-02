La Piri mostra el seu orgull per remuntar contra el Fruitosenc

Duel molt emocionant entre el Fruitosenc i la Pirinaica, dos equips que es troben en diferents situacions a la lliga però que van oferir un bon espectacle. La primera part va ser molt igualada. Els manresans van avançar-se amb un gol des de fora l'àrea i els fruitosencs van empatar cinc minuts després per posar taules abans del descans. A més, just abans de marxar cap als vestuaris, els visitants es van quedar amb un home menys per doble targeta groga.

La segona part es plantejava difícil pels manresans, i més quan pocs minuts després de la represa l'àrbitre va assenyalar un penal a la seva contra que el Fruitosenc transformava. Amb el 2-1 i un home menys, la Piri no es va enfonsar i a base d'orgull i esforç va capgirar la situació. Primer amb l'empat al minut 76 que va trencar el partit. Llavors, en les constants arribades d'ambdós equips, els visitants van treure petroli en una jugada per l'esquerra culminada amb la rematada d'El Kouch.