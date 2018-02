El Solsona cau a Linyola i trenca una ratxa de quatre victòries

El Solsona va perdre per la mínima en la seva complicada sortida al camp del Linyola. Ambdós equips van disputar una anivellada primera meitat, sense ocasions clares de gol. Al descans el resultat era d'empat a zero gols. A la represa els dos equips van pujar línies per intentar marcar gols i a mitjan de la segona meitat els locals van marcar l'1-0. Els jugadors solsonins no van abaixar els braços i van continuar lluitant, però deu minuts més tard el Linyola encar-rilava els tres punts amb el segon gol. El Solsona va apretar en el tram final i va reduir distàncies amb el 2-1 de penal, però ja no va poder fer res més per empatar.