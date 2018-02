Stuani catapulta el Girona a dos punts de la zona europea

El Girona es troba en aquell punt en què gairebé no haurà de mirar més cap avall i es podrà dedicar a objectius més ambiciosos que no siguin la salvació. Ara mateix, l'equip de Machín es troba situat només dos punts per sota del Sevilla, que marca el primer lloc de Lliga Europa, una posició que podria ser més barata si el València o el Barça, equips que semblen destinats a disputar la Lliga de Campions la temporada que ve, guanyen la Copa.

El millor del Girona, però, és que mostra el mateix joc alegre i de pressió a cada partit, capaç d'ofegar, com ahir, un Athletic de Bilbao que s'ha convertit en rival directe i que tenia massa dubtes, sobretot en una línia defensiva en què Ziganda va assajar una defensa de cinc elements, entre els quals el recuperat Yeray i el recent fitxatge, Iñigo Martínez, que van pagar la falta d'acoblament amb errades defensives.



Un penal per començar

La ratxa de deu partits seguits sense perdre dels bilbaïns es va començar a acabar quan el lateral Andoni López va cometre un penal tan innocent com innecessari a Pablo Maffeo, que ahir recuperava la titularitat. Cristhian Stuani el va llançar fort i la pilota va passar per sota del cos de Iago Herrerín.

El Girona va dedicar-se a jugar de la manera que més li agrada, a esperar les errades del rival i a sortir al contracop. El mateix Maffeo va poder anotar el 2-0 amb un xut des de fora de l'àrea que va picar al travesser.

El tècnic de l'Athletic va intentar reactivar el seu equip amb les entrades de Beñat i Susaeta, però no va obtenir cap resultat. A més, al minut 20 de la represa, una internada de Portu per la banda dreta la va tornar a rematar Stuani, poderós, de cap al fons de la porteria basca.

En els darrers minuts, l'Athletic va desaparèixer i Maffeo i Mojica van sembrar el terror per les bandes. A més, les accions a pilota parada feien anar de corcoll un Iago Herrerín que properament perdrà la titularitat en benefici d'un Kepa ja recuperat, el qual ahir ja va ser present a la banqueta de Montilivi.