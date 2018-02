El tennista Marc Monclús conquereix el català júnior de dobles masculins

aRXIU PARTICULAR

Marc Monclús i Guillem Arnó, una parella de dobles guanyadors aRXIU PARTICULAR

El jove tennista manresà Marc Monclús va assolir, ahir a Barcelona, el campionat de Catalunya júnior en la modalitat de dobles masculins, fent parella de joc amb Guillem Arnó.

La competició va desenvolupar-se des del dilluns, 29 de gener, fins ahir, a les instal·lacions del Centre Municipal de Tennis de la Vall d'Hebron.

La parella va iniciar la participació en el quadre final del campionat enfrontant-se als quarts de final a Marc Feliu i Àlex Medina, en un partit ajustadíssim i ple d'alternatives que es va resoldre al tie-break per 10 a 4, després que cada parella guanyés un set pel mateix resultat: 6 a 3.

L'exigència va incrementar-se per al jugador del Club Tennis Manresa i el seu company habitual a la ronda de semifinals, en la qual van haver d'enfrontar-se al duet format per Carles Batlle i Àlex Blanchar. La compenetració i coordinació exhibides pels futurs campions sobre la pista van propiciar que s'imposessin amb solvència i, fins i tot, amb certa comoditat. Monclús i Arnó van vèncer en dos sets, per 6 a 1 i 6 a 4.

El campionat va aplegar a la final les dues parelles més reputades: els caps de sèrie de la competició, Max Alcalá i Oriol Fillat, i els seus màxims adversaris, Marc Monclús i Guillem Arnó.

Alcalá i Fillat havien superat en una semifinal molt competida Adrià Pratdepàdua i a Àlex Rull. Després de cedir en el primer set per 4 a 6, van imposar-se en el segon ( 6 a 1) per eliminar en el tie-briek (10 a 3) els adversaris.

La final va respondre a les expectatives generades. Ambdues parelles van exhibir talent, potencialitats i mentalitat guanyadora, però el manresà Marc Monclús i Guillem Arnó van superar Max Alcalá i Oriol Fillat en dos sets competidíssms: 6 a 4 i 7 a 5.