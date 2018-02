Toni Bou guanya el trial de Barcelona i quasi sentencia el Mundial indoor

Toni Bou (Montesa) va certificar ahir que els límits de la seva llengenda encara no s'albiren a l'horitzó. El pilot de l'equip Honda Racing Team va imposar-se en el Trial Indoor de Barcelona per dotzena vegada, desena de forma consecutiva, i va eixamplar fins a trenta-un punts l'avantatge sobre el segon, Adam Raga, en la classificació del Mundial de trial indoor d'enguany. Bou pràcticament va sentenciar la competició, quan encara s'han de disputar tres proves mundialistes: les de Sevilla, París i Budapest.

L'anoienc només va ser superat per un altre pilot durant la primera fase de la prova, aquella en la qual els nou pilots participants han de completar les sis zones en un temps màxim de sis minuts cadascun. En aquesta volta inicial, el pilot d'Ulldecona Adam Raga (TRRS) va sumar cinc punts de penalització, un menys que Bou. Després d'aquesta tanda, Arnau Farré, per lesió, Miquel Gelabert, el sorprenent finalista a Estrasburg fa una setmana, i el britànic James Dabill van ser eliminats.

No hi va haver sorpreses durant la disputa d'ambdues semifinals. Toni Bou es va imposar en la primera folgadament. L'actual campió del món va totalitzar set punts, mentre Jeroni Fajardo en va acumular 21 i el jove francès Benoit Bincaz, 24.

Per la seva part, Adam Raga va vèncer amb comoditat en la segona. El d'Ulldecona va completar el circuit sumant dotze punts, mentre els seus dos rivals, Jaime Busto i el japonès Takahisa Fujinami, van enfilar-se fins als 25.



Un nou duel amb Adam Raga

La final del trial barceloní va recuperar l'etern enfrontament entre el de Piera i Adam Raga. Un fiasco del tarragoní en la tercera zona va donar a Toni Bou un avantatge que ja no cediria. Bou només va sumar tres punts de penanlització, per nou de Raga. Toni Bou encapçala la classificació mundialista amb 100 punts. El segon, Adam Raga, n'ha totalitzat 69, per només 46 Benoit Bincaz, tercer.

Després de signar una nova fita esportiva, el pierenc va assenyalar que «la de Barcelona ha estat una prova molt exigent, en la qual he tingut de pilotar al màxim nivell des de la primera zona. El recorregut era realment complicat». Bou va reconèixer que «aquest cinquè triomf em situa en una posició de privilegi per aconseguir un nou títol de campió del món».