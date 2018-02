El CN Minorisa femení faun pas ferm cap a l'ascens a Segona Divisió

PEl CN Minorisa no va fallar davant un rival temible

PEl CN Minorisa no va fallar davant un rival temible simón noguera

El CN Minorisa va sumar una important victòria en la lluita per les dues primeres places, les que donen la classificació per al campionat d'Espanya de Segona Divisió. El rival, el CN Martorell, conjuntament amb CN Sabadell i el CN Minorisa, són els tres equips per les dues primers posicions.

Les d'Àngel Peirón van ser superiors a les del Baix Llobregat, van dominar sempre el marcador i el joc. Tot i jugar condicionades per les faltes, les manresanes no van perdre el ritme guanyador. El primer quart va tenir una gran eficàcia dels dos conjunts (5-3). En el segon temps, el CN Minorisa va ajustar i ordenar la defensa i va mantenir la facilitat golejadora (8-4). Semblava un partit encarrilat, però la qualitat del rival no permetia relaxaments.

En el tercer quart va tornar el festival golejador amb un empat a quatre gols (12-8). Ara sí, amb la victòria pràcticament tancada, calia treballar pel gol-average però el pes de les personals van acabar pesant; aquesta circumstància la va aprofitar el CN Martorell per ajustar el resultat.