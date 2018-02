L'holandès Clarence Seedorf, nou tècnic del Depor

L'entrenador holandès Clarence Seedorf es va convertir ahir en el nou entrenador del Deportivo de la Corunya per a la resta de temporada, en substitució de Cristóbal Parralo, destituït el cap de setmana. Seedorf, exjugador del Reial Madrid, va assegurar ahir que no li falta experiència per al càrrec i va dir que està «convençut» de poder fer «una bona feina» en un equip que és antepenúltim i que «té ganes de treballar».