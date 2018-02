El Centre de Tecnificació corona vuit campions als catalans infantils i cadets

El Vell Congost de Manresa va rebre el cap de setmana uns 400 judokes per participar en els campionats de Catalunya de judo en les categories cadet i infantil.

En la competició, que tenia el suport de l'Ajuntament de Manresa, els representants del Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès van aconseguir vuit títols entre les setze categories de pes (masculí i femení). Els més guardonats van ser els representants d'Esport-7 amb cinc primeres posicions, totes cadets a càrrec de Noèlia Jardo, Nerea Garcia, Òscar Contreras, Pau Santacreu i Jordi Pérez Mendiguren. El Judo Moià va tenir dos judokes al graó més alt del podi, ambdós en la categoria infantil, Raquel Romeu i Ahmad Mssahal. I el Judo Santpedor va gaudir d'un títol infantil per part de Bruna Rojo. A més, entre els judokes bagencs i moianesos van sumar dotze posicions d'honor entre segons i tercers llocs.

Aquests campionats celebrats a Manresa i regits per la Federació Catalana de Judo, puntuaven per al rànquing català i, per tant, per participar en els campionats d'Espanya de les respectives categories que es duran a terme el mes de maig a Guadalajara i en els quals seran un bon grup de judokes de casa nostra.