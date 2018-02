El Chelsea dóna marge a Conte abans de fer-lo fora

Mal moment per a Conte

Mal moment per a Conte DAVID KLEIN/reuters

El Chelsea no prendrà cap decisió precipitada a l'hora de fer fora el seu actual entrenador, Antonio Conte. Segons va informar ahir la BBC, citant fonts del club londinenc, s'esperaran a veure com reacciona l'equip en els propers partits, de lliga contra el cuer, el West Bromwich Albion, i de Copa davant del Hull City per veure si es reacciona als últims mals resultats. La derrota a casa de fa una setmana contra el Bournemouth (0-3) seguida de la de dilluns al camp del Watford (4-1) han disparat totes les alarmes al club abans de l'eliminatòria de la Lliga de Campions que l'ha d'enfrontar a l'FC Barcelona, amb l'anada d'aquí a dues setmanes.

En els últims dies s'havia especulat a la premsa britànica sobre una futura destitució de Conte, que ve de ser campió de lliga amb el Chelsea la temporada passada, i la seva substitució per un vell conegut del Barça, un Luis Enrique que s'està prenent un any de repòs després de renunciar voluntàriament a seguir a la banqueta blaugrana. Al Chelsea, esperen que la recuperació de Morata i la introducció a l'equip de Giroud, acabat de fitxar de l'Arsenal, asseguri una capacitat realitzadora que ha faltat les darreres setmanes, tot i que els plantejaments conservadors de Conte tampoc no han ajudat gaire a obtenir resultats.