El CN Minorisa femení perd la imbatibilitat a Sabadell

El duel entre els dos equips invictes de Primera Catalana femenina es va decidir a favor del CN Sabadell B, que va saber explotar les seves qualitats natatòries a la segona part i es va imposar a un CN Minorisa afectat per la lesió d'Alba Casasayas i pel cansament del partit amb el CN Martorell, jugat amb menys de 24 hores de diferència. El primer quart va ser per a les d'Àngel Peirón per 2 a 3; en el segon, les vallesanes van avançar-se 4 a 3; després del descans, un parcial de 4 a 1 per les amfitriones va deixar complicat l'enfrontament per a les manresanes, que van encaixar un altre marcador desfavorable al darrer període.