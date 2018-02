Jaume Comas assumeix la direcció interina del Barça B en lloc de Julbe

L'FC Barcelona va fer oficial ahir que el fins ara segon entrenador del filial, Jaume Comas, assumirà la direcció del Barça B en substitució d'un Alfred Julbe que va ser nomenat tècnic interí del primer equip, després de la destitució de Sito Alonso, dilluns. Julbe dirigirà, com a mínim, el Barça en el partit que disputarà demà a la pista del Maccabi, corresponent a l'Eurolliga, i molt possiblement també diumenge al migdia, al Palau Blaugrana, contra el Bilbao.

D'aquesta manera, Comas s'asseurà a la banqueta del Barça B en el partit que enfrontarà els blaugrana contra el Chocolates Trapa Palència, en pista castellana, divendres a la nit. Ahir es parlava de Velimir Perasovic com a futur inquilí de la banqueta blaugrana, però en cas que no es fitxés substitut per a Alonso de cara a la Copa del Rei de la setmana vinent, Comas també seria l'entrenador del Barça B en el partit que ha de jugar el proper dia 18, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, precisament contra l'ICL Manresa.



Fitxatge del Palència

Precisament, el proper rival del Barça B a la lliga, el Palència, va fer públic ahir el fitxatge d'un nou jugador. Es tracta del pivot lituà de 2,12 metres, Deividas Busma, que té una important experiència a la lliga LEB Or, ja que havia militat a les files del Clavijo, del Melilla, de l'Ourense i del Tau Castelló.