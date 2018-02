L'Eternam supera en sis minuts de la segona meitat una situació difícil davant el Salou

L'Eternam Manresa va sumar tres punts importants a l'hora d'agafar confiança, després de les darreres situacions extraesportives viscudes al club que van originar algun mal resultat i van propiciar que els perseguidors, el Castelldefels i el Pallejà, s'acostessin. Els bagencs van vèncer el Salou per un resultat més ampli que la diferència que hi va haver a de la pista durant la major part de l'enfrontament. El triomf es va basar en sis bons minuts de joc bagenc a la segona meitat, que van propiciar tres gols seguits.

Abans, a la primera, l'Eternam havia dut el ritme del partit i havia pressionat els tarragonins, però sense trobar gaires oportunitats de marcar. Per sort, un golàs de Pau Albacete havia obert la llauna molt aviat i això va donar tranquil·litat a l'equip, que tampoc no patia darrere. El duel es presentava complicat, també, per la baixa del golejador i estrella de l'equip, Corvo, per sanció.

A la represa, tot i que el Salou va avançar la línia de pressió, els manresans van respondre amb uns minuts de bon joc i amb dos gols de Josan i un altre de Pau Albacete que van deixar el partit sentenciat. En els darrers segons, van arribar dos gols més per errades de circulació del Salou quan estava amb porter-jugador a la pista. Diumenge, l'Eternam juga a Pallejà un partit que pot definir el seu futur.