Manresa acull el campionat de Catalunya de billar artístic

El local social del Club Billar Manresa serà la seu, aquest proper cap de setmana, del campionat de Catalunya de billar artístic, competició que altra vegada porta a la capital del Bages l'entitat per commemorar les Festes de la Llum. En el restringit grup dels millors especialistes catalans del billar artístic hi figuren tres esportistes del Club Billar Manresa, Jordi Oliver, Manel Sala i el cardoní Francesc Hernández. Tots competiran pel títol català amb altres reputats jugadors com Xavier Fonellosa (actual número 1 del rànquing), Jaume Norberto, Jaume Carreras i Arturo Gómez.

La fase prèvia del campionat es disputarà dissabte, a partir de les deu del matí. En aquesta primera fase tots els jugadors jugaran set sets, equivalents a quaranta-nou figures, segons l'ordre que determinarà el sorteig previ. Els quatre jugadors que assoleixin les millors mitjanes es classificaran per jugar les semifinals.

La fase decisiva de la competició es desenvoluparà diumenge a la tarda. A les sis s'iniciaran les semifinals, que es disputaran al millor de cinc sets. La gran final del campionat de Catalunya engegarà a les vuit del vespre i els participants lluiran camisa i armilla, tal com és reglamentari en les competicions més nostrades.



Trofeu Ciutat de Manresa

Una setmana després, el protagonisme recaurà en el billar a tres bandes. La disputa de la fase prèvia del XV Trofeu Ciutat de Manresa-Memorial Jaume Arnau d'aquesta modalitat s'efectuarà entre el dissabte 17 i el diumenge 18 de febrer, també al local social del club. Els jugadors competiran en grups de tres a trenta caramboles i els primers classificats de cada grup o els primers i els millors segons es classificaran per a la fase final. Cal tenir en compte que els setze primers del rànquing català estan exempts de jugar aquesta primera fase i accedeixen directament a la decisiva.

La fase final del torneig es jugarà el cap de setmana del 3 i el 4 de març i es disputarà a quaranta caramboles, sempre amb la limitació de cinquanta entrades. A més, les eliminatòries determinants, es jugaran a KO directe. Entre els jugadors del Club Billar Manresa que hi prendran part hi figuren José Luis González, president de l'entitat, Antonio Sáez, director esportiu, José Algaba, Valentín Carrillo, Antonio García, Albert Montoliu i Manel Lozano.