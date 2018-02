Manresa tindrà properament dues pistes de vòlei platja a la zona esportiva del Congost

Una vella reivindicació, serà properament una realitat. Manresa disposarà, aquest estiu, de dues pistes de vòlei platja que ja s'han començat a construir al Congost, just al costat del rocòdrom. Es tracta d'un recinte de 34,5x22 metres en el qual es podrà practicar el vòlei platja, però també altres especialitats amb sorra. L'objectiu del nou equipament és el de donar resposta a la necessitat d'aquest tipus d'instal·lació a la ciutat davant l'increment de la pràctica del vòlei platja, especialment entre la població femenina. El Volei 6 Manresa signarà un conveni d'utilització de l'espai per fer les seves activitats ja siguin federades com de promoció, i a més a més, l'instal·lació tindrà utilització lliure, sota petició als mateixos conserges que hi ha a la zona del Congost. El regidor d'esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, ha comentat aquest matí que «es tracte d'un nou equipament a l'anella esportiva del Congost; seran dues pistes de sorra amb una gran polivalència per a diferents tipus d'esports. Es un complement més al costat d'altres que hem adequat darrerament com els espais pel rugbi, el beisbol o l'escola de ciclisme».