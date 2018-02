Mondelo considera molt dur el grup d'Espanya al mundial

L'exentrenador del Bàsquet Olesa i actual seleccionador espanyol, Lucas Mondelo, va qualificar de«dur i difícil» el grup en què el seu equip haurà de competir a la Copa del Món de Tenerife, després del sorteig que es va fer ahir. Espanya, actual subcampiona olímpica, jugarà contra Japó, Bèlgica i Puerto Rico. El campionat tindrà lloc entre els propers 22 i 30 de setembre propers. Segons el tècnic, «l'important i el difícil serà quedar primers de grup per poder arribar directament a quarts de final» i obtenir «un descans que ens permeti recuperar i treballar tàcticament». Per la seva banda, la capitana, Laia Palau, va fer ressaltar el fet de jugar a casa com element a tenir en compte.