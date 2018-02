Porzingis es lesiona de gravetat i es perdrà el que resta de temporada

L'ala-pivot letó Kristaps Porzingis ha patit una ruptura del lligament creuat anterior de la cama esquerra en el partit que enfrontava els New York Knicks davant els Milwaukee Bucks i ja no tornarà a jugar fins a la pròxima temporada.



En el segon quart del xoc, Porzingis va realitzar una penetració que va culminar amb una gran esmaixada davant de Giannis Antetokounmpo, però al caure va recolzar malament la cama esquerra i va quedar estès sobre el parquet entre gestos de molt dolor.



An MRI revealed that Knicks star Kristaps Porzingis tore his ACL in Tuesday night's 103-89 loss to the Bucks. pic.twitter.com/LczJ5muDvz