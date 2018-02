Arrenquen els entrenaments oficials

Els salts d'esquí van ser el primer esport que es va posar en marxa als Jocs Olímpics de Pyeongchang, que viuran demà la cerimònia d'obertura. Els dies previs al començament de la competició oficial són aprofitats pels esportistes per entrar en acció, unes sessions que serveixen per establir ordres de sortida de diferents proves. La matinada d'ahir va ser el torn dels salts i també del luge i del biatló, que són dels primers esports que entren en funcionament. El camp de salts d'Alpensia ja va veure les primeres estrelles d'un dels esports més espectaculars, com el polonès Dawid Kubacki en aquesta acció.