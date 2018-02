Barça, Espanyol i Damm encapçalen el cartell del Torneig Ciutat de Berga

La cinquena edició del Torneig Ciutat de Berga tindrà el cap de setmana que ve algunes de les millors escoles de futbol base de Catalunya, com ara les del Barça, l'Espanyol, la Damm, el Gimnàstic i el CE Manresa, entre d'altres. I és que el Berga, el club organitzador, ha configurat un cartell de luxe per a la fase final d'aquesta competició per a equips benjamins al municipal de la capital del Berguedà. També hi haurà un equip de fora, concretament el Ruilong Tianjin xinès.

Dissabte al matí és jugarà la fase prèvia del Torneig Ciutat de Berga (té la col·laboració de l'Ajuntament), que jugaran set equips que buscaran les dues places que donen dret a disputar, l'endemà, la fase final. Els partits en aquesta primera fase es jugaran a partir de 2/4 de 10, i el darrer enfrontament està programat a la una del migdia. La fase final la disputaran 20 formacions dividides en quatre grups de cinc amb partits diumenge des de les 9 del matí. Els dos primers de cada grup es classificaran per als quarts de final, que es jugaran a partir de 2/4 de 6 de la tarda; la final està programada per a 3/4 de 7.

Així, a la fase final, amb equips bàsicament de Preferent i Primera Divisió, al grup A hi haurà els equips del Barça, Mercantil de Sabadell, Ruilong Tianjin xinès, el Berga i el primer classificat de la prèvia del dia anterior; al grup B, la Damm, el Sabadell , l'Hospitalet, l'Escola de Futbol del Ripollès i el Vic Riuprimer; al grup C, l'Espanyol, el Sant Andreu, l'Atlètic Segre de Lleida, el Joanenc i el segon classificat de la fase prèvia. I al grup D, el Gimnàstic de Manresa, el CE Manresa, l'Aqua Hotel FC de Pineda de Mar, Gavà i l'Escola de Futbol Bosc de Tosca de Les Preses (Girona).