Can Taulé va obrir el Trofeu de Resistència per a ciclomotors

Les instal·lacions esportives de Can Taulé van acollir la primera carrera del Trofeu de Resistència amb ciclomotors. Una intensa pluja va endurir el terreny, carregat de fang, durant les tres hores.

Javier Amatriain i Aaron Serrano van ser els més ràpids, seguits de Marc i Joel Vives. Xavier Martínez i Víctor Redondo, que van anar de menys a més, van completar el top-3 de l'escratx. En la categoria Canvi, la victòria va ser per als pilots Daniel Martínez Borja Serra, seguits de Víctor Puertas i Marc Morro, i van completat el podi Josep Florensa i Oriol Peña. En el grup Aire, el triomf va ser per a Juan Ramón Marín i Julián Cortés, amb més dificultats de les previstes perquè quan quedaven poques voltes pet al final, la moto va quedar clavada enmig del fang, amb dificultats per tornar a engegar la màquina.