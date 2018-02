El CSD rep Gerard Farrés i el felicita pel cinquè lloc al Dakar

El subdirector general adjunt d'Alta Competició del Consell Superior d'Esports, Luis Villanueva, ha rebut aquest dijous els integrants del Himoinsa Team a la seu del CSD a Madrid per celebrar un nou èxit del qual ha tornat a ser el millor equip privat, millor equip espanyol i millor pilot espanyol en la categoria de motos del ral·li Dakar.

Miguel Puertas, Gerard Farrés, Dani Oliveras, Iván Cervantes, Marc Solà i Rosa Romero van compartir amb les autoritats i els mitjans presents les seves vivències al llarg d'aquesta històrica edició número 40 del Dakar que ha estat catalogada com una de les més dures de les celebrades i on l'Himoinsa Team ha tornat a destacar entre els millors.

Gerard Farrés va aconseguir lluitar fins al final per la tercera posició del podi, que ja va ocupar el 2017, acabant amb un meritori cinquè lloc que li torna a convertir en el millor pilot de l'estat, i millor privat, en la categoria de motos per tercer any consecutiu .

Farrés, que va anunciar al començament de la cursa que aquest seria el seu últim Dakar en moto, no ha pogut tenir un millor colofó ??a les seves dues dècades dins el motociclisme off road d'elit.

Sens dubte aquest Dakar 2018 serà recordat com el que va veure néixer a una nova estrella amb molt de futur, amb les actuacions de Dani Oliveras, que es va erigir com a revelació de la carrera i va aconseguir el seu millor resultat en les seves quatre participacions, en entrar al top10 estant en diverses jornades entre els cinc millors pilots del dia.

En el seu primer any vestit de vermell, Marc Solà no només es va integrar a la perfecció a la família del Himoinsa Team, sinó que va esdevenir un pilar fonamental per al gran resultat de l'equip, aconseguint el top20 per signar la seva millor classificació en el Dakar .

Una altra de les figures clau en aquest Dakar 2018 va ser el pentacampió del món d'enduro, Ivan Cervantes, que va aconseguir superar els greus problemes físics i tècnics que va patir durant tota la cursa per aconseguir la meta a Còrdova i resistir a un dels Dakar més durs de la Història.

Finalment, Rosa Romero, qui anava camí de tornar a ser la segona classificada en la categoria femenina de motos fins que una caiguda, a només tres dies del final, el va obligar a abandonar la carrera després de deixar constància, un any més, de la seva fortalesa i perícia davant el repte que suposa competir en un Dakar.

Un equip de referència

Cinc pilots que han tornat a convertir el Himoinsa Team en una referència en la cursa més dura del món sota la direcció de Miguel Puertas. Després de més d'una dècada de suport a pilots espanyols, i tres anys sent el millor equip privat, el millor equip espanyol i tenint al millor pilot espanyol classificat en Gerard Farrés (amb la fita del seu històric podi de 2017) el Himoinsa Team tanca una pàgina d'or per al motociclisme espanyol en la casa de l'esport espanyol.

I així ho ha manifestat el director de l'equip, Miguel Puertas, que ha aprofitat la trobada per anunciar públicament que el Himoinsa Racing Team ha arribat al final del seu projecte.

"Després de diversos anys corrent en solitari, vam optar per formar un equip per al Dakar 2015, al costat de Rosa Romero i Antonio Gimeno, i després dels bons resultats, vam decidir engegar un projecte a tres anys, que finalitzaria després del Dakar 2018. Hem aconseguit els objectius plantejats i ara toca posar punt i final al que ha estat el millor equip privat de la història, 'la roja del Dakar' ".

Final feliç

Gerard Farrés: "He de confessar que no he pogut tenir un millor final a la meva carrera en motos que sent part del Himoinsa Team. Quan vaig signar per aquest equip fa tres anys sabia que era un projecte prometedor, però mai vaig imaginar que acabaríem aconseguint ser els millors espanyols al Dakar durant tres anys consecutius. Només tinc paraules d'agredecimiento per als meus companys i tota la gent que ha format part d'aquest projecte ".

Miguel Puertas: "Estem molt orgullosos d'haver escrit una pàgina d'or en la història de l'esport espanyol i del ral·li Dakar. Personalment, agraeixo a Himoinsa tot el suport que em van prestar a la meva etapa com a pilot i, per descomptat, la seva confiança per dirigir aquest projecte durant els últims tres anys i haver aconseguit aquest rotund èxit. Ha estat un veritable plaer treballar amb aquest equip humà on pilots, mecànics i tots els integrants del Himoinsa Team hem aconseguit formar una gran família ".